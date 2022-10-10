Зеленский договорился с Шольцем о срочной встрече G7

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки», сообщил глава его офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Мероприятие пройдет 11 октября. Речь на нем пойдет о новых мерах, направленных на поддержку Украины.

Президент только что завершил разговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях. Что с лицом, россияне? — написал Ермак.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.