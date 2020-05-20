Зеленский: дело о «плёнках Порошенко и Байдена» могут оценить как госизмену

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В Испании с 21 мая ношение медицинских масок станет обязательным во всех общественных местах, когда соблюдение безопасной дистанции в два метра невозможно.

Правила не распространяются на детей в возрасте до шести лет, сказано в приказе Министерства здравоохранения. При этом родителям рекомендуют надевать маски на несовершеннолетних в возрасте от трёх до пяти лет....