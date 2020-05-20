Европа

Зеленский: дело о «плёнках Порошенко и Байдена» могут оценить как госизмену

12:35, 20 мая 2020
Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Дело о записях разговоров якобы экс-главы Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена могут квалифицировать как государственную измену, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что расследованием должна заниматься прокуратура.

Будет расследование, я знаю, что это может быть воспринято как госизмена, это к правоохранителям, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что генпрокурор страны уже зарегистрировала уголовное производство, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обвинил Порошенко в обсуждении с американцами украинских внешнеполитических вопросов. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также Керри просил Порошенко заменить генерального прокурора Виктора Шокина, так как этот вопрос беспокоил Байдена.

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