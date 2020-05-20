Зеленский: дело о «плёнках Порошенко и Байдена» могут оценить как госизмену

Дело о записях разговоров якобы экс-главы Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена могут квалифицировать как государственную измену, считает украинский лидер Владимир Зеленский.
При этом он отметил, что расследованием должна заниматься прокуратура.
Будет расследование, я знаю, что это может быть воспринято как госизмена, это к правоохранителям, — сказал Зеленский.
Президент добавил, что генпрокурор страны уже зарегистрировала уголовное производство,
Как писал NEWS.ru, ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач
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