https://static.news.ru/photo/2a0fdc80-c8fb-11e9-8358-fa163e074e61_660.jpg Станислав Боклан и Владимир Зеленский Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил в формате интервью на вопросы актёра из сериала «Слуга народа» Станислава Боклана.

Анонс шоу был размещён на телеканале « 1+1 ».

Господин президент Голобо... извините, Зеленский, это я, ваш бывший премьер-министр (эту роль Боклан исполнял в сериале. — News.ru.). Уже скоро исполнится сто дней, как вы стали президентом Украины. За это время у украинцев появилось к вам очень много вопросов, — отметил артист в рекламном ролике.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель отметила, что на интервью были заданы вопросы, волнующие граждан. Однако появление передачи не подразумевает отказ от проведения большой пресс-конференции, подчеркнула она. Политик ещё не успел начать полноценную работу и ответит на вопросы журналистов после появления первых результатов деятельности украинского лидера, передаёт « Украинская правда ».

Ранее News.ru сообщал, что Зеленский предложит Верховной раде назначить на пост премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука.