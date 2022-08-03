Зеленский предоставил гражданство Украины россиянину Фейгину

Фото: АГН «Москва»

Адвокат Марк Фейгин

Президент Украины Владимир Зеленский закрытым указом предоставил украинское гражданство российскому юристу Марку Фейгину (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), сообщает Telegram-канал BRIEF.

Закрытым указом Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины гражданину Российской Федерации Марку Фейгину, — говорится в сообщении.

Фейгин был адвокатом участниц группы Pussy Riot, а также украинских граждан Надежды Савченко и Романа Сущенко. В 2018-м он был лишен статуса адвоката. Сейчас Фейгин ведет сой YouTube канал.

Ранее российскому журналисту Александру Невзорову (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и его жене Лидии власти Украины решили предоставить гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной», сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В конце апреля журналист вместе с супругой подали соответствующие документы.

В апреле Минюст включил в перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть физлиц, в том числе рэпера Face (Иван Дрмин). Помимо него, в список попали Фейгин, писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович.