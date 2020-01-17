https://static.news.ru/photo/652fcab6-3951-11ea-bdef-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать председателю правительства страны Алексею Гончаруку и его команде шанс работать дальше.

Получил от вас заявление сегодня об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями. Решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые очень важны, — заявил во время встречи с премьером глава государства, слова которого приводит «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, сейчас не время расшатывать политическую и экономическую ситуацию в стране, однако не исключил кадровых изменений в кабмине.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и установить причастных к записи совещания премьер-министра Алексея Гончарука. Глава государства дал на это две недели. По его словам, в СМИ была информация о присутствии тех или иных должностных лиц при этом разговоре. Президент поставил задачу выяснить, действительно ли «все эти люди были участниками или нет». Глава государства призвал разработать меры, направленные на то, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Разговор, о котором идёт речь, произошёл 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает на то, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

После скандала премьер-министр Украины подал в отставку.