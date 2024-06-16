Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

Фото: AP/ТАСС

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение второго «саммита мира» после конференции в Швейцарии, его выступление транслирует на YouTube офис главы государства. В рамках сегодняшнего форума состоялось подписание итогового документа стран-участниц. Однако не все стороны встречи согласились поставить свое имя в этом списке.

Первый и второй саммит мира должны объединить нашу работу относительно деталей мира. Мы в состоянии войны и не имеем времени на продолжительную работу. Движение к миру — значит, действовать быстро. Подготовка займет месяцы, не годы, — сказал Зеленский.

Глава Украины не сказал, когда пройдет очередной «мирный саммит». Конференция в швейцарском Бюргенштоке состоялась с 15 по 16 июня.

Ватикан не стал подписывать итоговый документ. К нему присоединились Бразилия, Индия и Саудовская Аравия. Также среди подписантов документа не оказалось Мексики, ЮАР и ОАЭ. Представлял Святой престол на конференции госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Поддержали документ Швейцария, Турция и США, а также страны — участницы Евросоюза. Всего подписи подставили 80 из 91 стран форума.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал Зеленского задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина. По его словам, динамика положения дел на фронтах показывает — дальше для украинцев она будет ухудшаться. Политик, который ставит интересы родины выше собственных, добавил Песков, задумался бы над таким предложением.