Зеленский анонсировал массовые увольнения для борьбы с коррупцией

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал массовые увольнения среди чиновников в рамках инициативы по борьбе с коррупцией, пишет Reuters. Таким образом, отмечает агентство, власти Украины хотят произвести впечатление на своих западных партнеров.

На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями, — сказал он.

Ранее Генпрокуратура Украины вскрыла масштабную схему уклонения от призыва во время мобилизации. Обыски по этому делу проводились в десяти областях и Киеве. По месту регистрации уклонистов изъяли сфальсифицированные справки о непригодности к военной службе, за которые с граждан брали по $6 тысяч (550 тысяч рублей).

По данным следствия, в схеме были замешаны сотрудники территориальных центров комплектования и члены военно-врачебной комиссии. Они выдавали уклонистам справки об их непригодности к военной службе, а затем снимали с учета. С такими справками украинцы могли выехать за пределы страны.

До этого замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявлял, что проблема с уклонением от призыва в стране усугубляется. Киев намерен бороться с такой тенденцией за счет запуска системы электронного реестра военнообязанных. Предполагается, что он позволит отслеживать передвижение призывников, а также снизить риски коррупции при мобилизации.