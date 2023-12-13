Зеленский адресовал России новую угрозу Зеленский пообещал ответить на атаки Украины

Фото: president.gov.ua

Украина обязательно ответит на все действия России, заявил в Telegram-канале президент государства Владимир Зеленский, комментируя ракетную атаку Киева. Эти данные Минобороны РФ не комментировало. Политик назвал РФ «позорной страной», бьющей по городам ночью. Он также отметил, что Украине помогут Соединенные Штаты, снабжая ее ПВО.

Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна.

Это важно для людей, важно для городов и для Украины. Ибо это спасает жизнь! А Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, которая выпускает ракеты ночью. <...> Ответ на все это будет. Обязательно! — написал Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что уже условился с президентом США Джо Байденом совместно работать над увеличением количества систем ПВО. Зеленский отметил, что достиг «мощных договоренностей».

Накануне он прибыл в США для переговоров с Байденом. Тот одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что в США устали от «попрошайки из Киева». По его словам, убедить американцев в том, что Украина важнее безопасности США, у Владимира Зеленского не вышло. Антонов добавил, что поездка украинского лидера в Вашингтон получилась «пустой».