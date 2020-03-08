https://static.news.ru/photo/f396defc-6174-11ea-b965-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 9 марта в Гаагском суде начнётся рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом.

По его словам, украинские специалисты вместе с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов провели высококлассную работу, в ходе которой им удалось собрать базу доказательств.

Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек, — отметил политик.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому моменту на востоке Украины уже шла гражданская война.

Следовали считают, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его привезли на территорию Донбасса из России. Обвинение было предъявлено заочно трём гражданам России Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

NEWS.ru писал, что на суде заслушают показания анонимных свидетелей, судьи не знают сколько человек выступят в рамках этого дела. Судья Йоланде Вэйннобэл заявила, что эти люди будут опрошены до того, как дело поступит в суд. Решение об анонимности свидетеля будут принимать судьи.