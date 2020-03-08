— ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) March 8, 2020
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому моменту на востоке Украины уже шла гражданская война.
Следовали считают, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его привезли на территорию Донбасса из России. Обвинение было предъявлено заочно трём гражданам России Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.
NEWS.ru писал, что на суде заслушают показания анонимных свидетелей, судьи не знают сколько человек выступят в рамках этого дела. Судья Йоланде Вэйннобэл заявила, что эти люди будут опрошены до того, как дело поступит в суд. Решение об анонимности свидетеля будут принимать судьи.