Жена Зеленского заявила, что он стал меньше улыбаться Жена президента Украины Зеленского в день рождения мужа признала, что за год он стал меньше улыбаться

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир и Елена Зеленские

Первая леди Украины Елена Зеленская в социальных сетях поздравила своего мужа с днем рождения. Она написала, что глава государства остался таким же, каким был во время их встречи, когда будущей паре было только по 17 лет. При этом жена президента отметила, что ее в последнее время часто спрашивают, как Владимир Зеленский изменился за прошлый год. По словам первой леди, национальный лидер стал меньше улыбаться.

Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем. Упрямства у тебя хватит. Главное — чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста, — написала Елена Зеленская в поздравительном посте.

В довершение она попросила мужа дать ей «возможность всегда улыбаться» вместе с ним.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года. Сегодня президенту Украины исполняется 45 лет.

Ранее пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не разговаривал с Зеленским последние несколько лет. За это время не было ни личных, ни телефонных контактов.

Путин и Зеленский виделись в 2019 году в Париже. Это был саммит в «нормандском формате». Российский лидер провел тогда и двусторонние встречи.