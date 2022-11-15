В ФРГ предложили поделить останки советских солдат на русских и украинцев Zeit: в Гамбурге предложили поделить останки советских солдат на русских и украинцев

Фото: hamburg.mid

Советское воинское захоронение на кладбище района Бергедорф (Гамбург)

Комиссия по военным захоронениям Гамбурга выступила за дифференциацию солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе за воинскими захоронениями, включая погибших русских и украинцев, пишет газета Zeit. Как заявил управляющий директор региональной ассоциации Кристиан Любке, инициатива может коснуться захоронений советских военных в Гамбурге, где покоятся останки примерно 1400 участников боевых действий.

Мы начинаем дифференцировать [захоронения], — сказал Любке.

При этом в ФРГ уже пожаловались на трудности, которые возникнут при реализации инициативы. Так, в немецких документах, а также в документах западных союзников национальность обычно указывается только как «русский» или «советский», хотя солдаты могут быть казахами, прибалтами или белорусами, а указание на Киев как место рождения может свидетельствовать об украинском происхождении.

Ранее американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон назвал проявлением глупости кампанию по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы. Он также выступил против запрета русским спортсменам участвовать в соревнованиях, добавив, что каждого человека необходимо оценивать по его собственным делам.