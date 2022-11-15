Комиссия по военным захоронениям Гамбурга выступила за дифференциацию солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе за воинскими захоронениями, включая погибших русских и украинцев, пишет газета Zeit. Как заявил управляющий директор региональной ассоциации Кристиан Любке, инициатива может коснуться захоронений советских военных в Гамбурге, где покоятся останки примерно 1400 участников боевых действий.
Мы начинаем дифференцировать [захоронения], — сказал Любке.
При этом в ФРГ уже пожаловались на трудности, которые возникнут при реализации инициативы. Так, в немецких документах, а также в документах западных союзников национальность обычно указывается только как «русский» или «советский», хотя солдаты могут быть казахами, прибалтами или белорусами, а указание на Киев как место рождения может свидетельствовать об украинском происхождении.
Ранее американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон назвал проявлением глупости кампанию по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы. Он также выступил против запрета русским спортсменам участвовать в соревнованиях, добавив, что каждого человека необходимо оценивать по его собственным делам.