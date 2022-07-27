Названа связь между дефицитом газа в ФРГ и производством туалетной бумаги Die Zeit: дефицит газа в ФРГ может затруднить производство туалетной и упаковочной бумаги

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Фабрика по производству бумаги

Дефицит газа в Германии может вызвать проблемы с производством бумажной продукции, заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер в интервью газете Die Zeit. Функционер рассказал, что сокращение газовых поставок со стороны России может вызвать острую нехватку туалетной бумаги, упаковки для медикаментов, газет и картона.

Бумага повсюду. На ней печатают газеты, для многих это должно быть очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, нужной для хранения и перевозки продуктов. Лекарства упаковывают в картонную коробку, в ней же лежит бумажная инструкция.<...> В условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными, — признался Шаллер.

По словам немца, процесс производства бумажной продукции очень энергозатратный. Шаллер отметил: перед тем как пустить бумагу в эксплуатацию, ее «нужно тщательно высушить». Уменьшение поставок российских энергоресурсов может стать причиной сокращения производства, так как оно завязано на данном виде топлива.

Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал. Технология отточена, быстро ее не изменить, — отметил бизнесмен.

Шаллер также добавил, что очень боялся новостей из России, что Москва вдруг «отключит нам (ФРГ. — NEWS.ru) газ». Немец рассказал, что в его компании уже начались волнения со стороны рабочего персонала. По его словам, если их предприятие сможет работать лишь на 50% или 60%, то в этом не будет особого смысла с точки зрения прибыли. Шаллер считает, что краткосрочным решением проблемы с энергоресурсами станут кредиты или гранты со стороны государства, однако «на долгую» перспективу такой способ не сработает.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы еще одной турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Отмечается, что теперь ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.