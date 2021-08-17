Здоровье Елизаветы II поставлено под угрозу из-за ошибки персонала

Здоровье королевы Великобритании Елизаветы II поставлено под угрозу после того, как один из сотрудников шотландского замка Балморал сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Express.

Все сотрудники Балморала ежедневно проходят тестирование на COVID, и в субботу у этого человека зафиксировали положительный результат. Его отправили домой, а столовую и бар для персонала закрыли, — сообщил источник изданию.

При этом сообщается, что королева отказалась от идеи самой себя обслуживать во время приёма пищи, в итоге персонал продолжил выполнять свои прямые обязанности. Также отмечается, что королевская семья продолжит своё участие в различных активностях, включая охоту на оленей.

Ранее стало известно, что британский принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени некой Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что член королевской семьи как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была ещё несовершеннолетней.