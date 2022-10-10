Здание консульства Германии в Киеве пострадало из-за взрывов

Фото: Посольство Германии на Украине

Визовый отдел консульства Германии в Киеве пострадал в результате утренних обстрелов, пишет Bild. Точные масштабы происшествия на данный момент неизвестны. Реакции от властей Германии пока что также не последовало. Экс-глава немецкого Фонда Генриха Белля в Киеве Сергей Сумленный предложил отправить на Украину танки Leopard, о чем написал в Twitter. Обращение было направлено канцлеру Германии Олафу Шольцу, главе МИД Анналене Бербок и Министерству обороны страны.

Сегодня <...> обстреляли здание, в котором располагался визовый отдел посольства Германии в Киеве. <...> Может, каких-нибудь Леопардов отправить для проверки ситуации на земле? — сказал он.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.

Посольства стран Евросоюза получили указание о срочной эвакуации из Киева. Они должны передислоцироваться в город Жешув в Польше.