Здание генконсульства РФ в Турку перейдет во владение Финляндии

Фото: shutterstock.com

Здание генерального консульства России в Турку перейдет в распоряжение Финляндии после завершения срока аренды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей российской дипмиссии. По их словам, срок действия договора истечет одновременно с прекращением работы дипломатического учреждения. Ранее власти Финляндии отозвали согласие на работу генконсульства в Турку с 1 октября. В дальнейшем здание будет использоваться по усмотрению правительства страны.

Финская сторона уведомила, что с завершением работы генконсульства действие договора аренды прекращается. После этого здание и участок перейдут в распоряжение Финляндии, — рассказали российские дипломаты.

Правительство Финляндии ранее задумалось об ужесточении правил выдачи виз гражданам России. Премьер-министр страны Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что действующая система требует переоценки. Заявление было сделано на фоне задержания россиянина Яна Петровского, являющегося лидером диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич».

Как сообщалось ранее, власти Польши приняли решение закрыть свое консульское агентство, расположенное в Смоленске. Церемония закрытия учреждения состоялась в минувший четверг, 31 августа. В Министерстве иностранных дел Польши отметили, что решение о закрытии агентства было принято в соответствии с решением российского правительства. Дипломаты выступают против такой меры, подытожили в министерстве.