«Заявления Борреля нам не указ»: в Грузии ответили на «закрытые двери» в ЕС Политолог Капанадзе: заявления Борреля не являются указом для Грузии

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля не являются указом для Тбилиси, заявил грузинский политолог Васо Капанадзе. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что политика властей не изменится и останется суверенной. Он уточнил, что Евросоюз недоволен нежеланием Тбилиси вступить в конфронтацию с Россией.

Политика грузинских властей не изменится и останется суверенной. Так что заявления Борреля нам не указ. Европейские чиновники по-прежнему недовольны тем, что Грузия не переходит в конфронтационный режим с Россией и не подчиняется указаниям западных политиков, что подразумевает введение санкций против России, — пояснил политолог.

Капанадзе посоветовал главе европейской дипломатии быть более рассудительным. По мнению эксперта, Боррелю стоит заняться выполнением своих прямых обязанностей и проблемами Евросоюза.

Будет лучше, если глава европейской дипломатии, который умудряется разделять мир на рай и джунгли, будет более дипломатичным, рассудительным и займется выполнением своих прямых обязанностей — проблемами Евросоюза, — добавил Капанадзе.

Боррель ранее заявил, что Евросоюз закроет двери для Грузии в случае, если Тбилиси продолжит следовать нынешним политическим курсом. По его словам, сейчас в Европе не принимают конкретных решений по грузинскому вопросу, однако в скором времени ситуация может измениться.