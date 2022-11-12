Заявление Макрона о России разозлило французов Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за поздравление Зеленского с уходом ВС РФ из Херсона

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look press

Эммануэль Макрон

Ряд читателей газеты Le Figaro возмутились заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он поздравил главу Украины Владимира Зеленского с уходом ВС России из Херсона. По мнению подписчиков издания, французский лидер публично подтвердил, что подчиняется США и НАТО.

Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение Соединенным Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении, — подчеркнул один из комментаторов.

Другой пользователь Сети отметил, что Макрон «подлизывается к хозяевам» из Вашингтона, и посоветовал президенту Франции не злить Россию. Еще один читатель Le Figaro считает, что антироссийская политика Макрона приведет его страну к краху.

Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода? — воскликнул читатель издания.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.