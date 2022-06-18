Заячью драку сняла фотоловушка в Турции

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Фотоловушка в Турции сняла драку двух зайцев. Видео со зверями опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах зайцы становятся на задние лапы, прыгают по полянке и отчаянно колошматят друг друга передними лапами. Где происходит действие, не уточняется. Видео уже успело разойтись по сети. Пользователи назвали происходящее «самой милой дракой».

И если в Турции дерутся зайцы, то в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка сняла оленей, ныряющих в воду за едой. Со дна озера пятнистые животные достают богатую минералами еду. Специалисты заявляют, что такой способ пропитания не описан нигде в мировой науке. Один из оленей поставил рекорд, продержавшись под водой 18 секунд.

Ранее приморский национальный парк «Земля леопарда» поделился фотографией любопытного амурского тигра, которого заинтересовала фотоловушка. По словам сотрудников учреждения, представитель семейства кошачьих заглянул в объектив камеры и случайно «сделал селфи».