Заводам в Германии стало поступать меньше заказов Bloomberg: объем заказов промпредприятий Германии в январе упал на 11,3%

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Начало 2024 года зафиксировало снижение заказов для немецких заводов после их декабрьского роста, сообщает Bloomberg. Так производительный спрос в январе 2024 года снизился на 11,3% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Падение объемом заказов прогнозировалось на 6%.

Резкое снижение в 2024 году обусловлено большим объемом заказов в конце 2023 года, который показали рост на 12%, против прогнозируемых 8,9%. Соответствующие показатели за трехмесячный период выявили меньшую волатильность и показали рост на 2,3%.

В 2023 году Германия стала единственной страной G7, где происходило снижение ВВП. Показатель упал на 0,3% из-за слабого мирового спроса, высокой инфляции, потери дешевых российских энергоносителей и ограничения бюджетных расходов. Агентство подчеркивает, что в феврале этого года ФРГ понизила прогноз роста ВВП на этот год до 0,2%, когда ранее прогнозировался его рост в 1,3%.

Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер рассказал, что Германия потеряла из-за конфликта на Украине более €200 млрд. По его словам, это произошло в основном из-за роста цен на электроэнергию. Спецоперация России и последующие события вызвали в ФРГ рост цен на электроэнергию, нарушили цепочки поставок и создали нагрузку на мировую экономику, что сказалось на экспорте стран, добавил он.