Завод ЛУКОЙЛа в Болгарии предупредил об опасности остановки своей работы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Работа нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» может быть прекращена из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов со следующего года, передает портал bourgas.ru. Накануне власти Болгарии предписали компании прекратить работу с российской нефтью с 1 марта 2024 года, предыдущим сроком был октябрь 2024-го Отдельно с 1 января запрещен экспорт нефтепродуктов.

Отсутствие возможности для экспорта нефтепродуктов быстро приведет к переполнению складов завода и, как следствие, к вынужденной остановке производства. Эта ситуация может поставить предприятие в условия повышенного технологического и логистического риска и создать угрозу поставкам топлива на болгарский рынок, — отреагировали в пресс-службе компании.

Руководство «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» призвало власти республики к диалогу. По мнению компании, стороны должны прийти к работоспособному безрисковому решению проблемы.

Еще в октябре парламент Болгарии отказался от идеи запретить компании ЛУКОЙЛ использовать нефть из России для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» при условии, что организация внесет в бюджет страны около €750 млн. Власти предупреждали, что если средства ЛУКОЙЛа не поступят в бюджет Болгарии, то закон о запрете на российскую нефть будет принят парламентом. Также могли ввести государственный контроль за базами хранения продукции НПЗ.

Ранее министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что София начнет постепенное сокращение импорта российской нефти. По его словам, это должно произойти до осени 2024 года.