«Завис» под землей: что случилось с Кличко, почему над ним опять смеются Виталий Кличко «завис» при попытке объяснить проблемы киевского метрополитена

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко на 10 секунд «завис» в разговоре с журналистами. Что с ним случилось, в какие курьезные ситуации попадал глава украинской столицы?

Почему Кличко «завис» в метро Киева

В прямом эфире украинского телеканала «Киев24» Виталий Кличко не смог закончить начатую фразу. В это время он со съемочной группой находился в аварийном туннеле на Оболонско-Теремковской линии киевского метрополитена. Мэр пытался объяснить, что пытаются сделать власти города для возобновления движения поездов.

«Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности...» — произнес Кличко, после чего замолчал и некоторое время растерянно глядел в камеру.

Одному из помощников пришлось посветить своем начальнику в лицо фонариком, после чего интервью продолжилось. Что именно хотел сказать Кличко, осталось неизвестным.

Какие забавные ситуации связаны с Кличко

Всю политическую карьеру бывшего боксера-тяжеловеса Виталия Кличко сопровождали курьезные и смешные случаи, связанные с его оговорками. Киевский градоначальник с 2014 года успел превратиться в персонаж анекдотов.

Часто бывший боксер не мог справиться с украинским языком: например, в 2019 году он «завис» на словосочетании «институт судебных экспертиз».

В других случаях он порождал высказывания, которые расходились на цитаты. Например, выступая в 2019 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе, мэр Киева объявил, что «Украина красивая, сексуальная, нас все хотят». Пытаясь объяснить такое заявление, Кличко обратился к истории и заявил, что Украину в разное время «хотели» поляки, турки, монголы, татары, шведы и многие другие народы.

«Быть «секси» еще недостаточно, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который «выступает за безопасный секс», — предупредил бывший боксер.

В ходе Евромайдана будущий мэр обещал, что «гордо встанет грудью за спиной Украины».

«Я хочу обратить внимание, что я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос», — объяснял политик.

На посту мэра Киева Кличко столкнулся с многочисленными коммунальными авариями — и его комментарии по этим поводам расходились в народе. Например, когда он призвал киевлян перед отопительным сезоном «начать подготовку к земле».

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», — описывал Кличко свою работу.

Зачем Кличко залез в киевскую подземку

Виталий Кличко «завис», пытаясь объяснить СМИ ситуацию с шестью станциями метро в Киеве, которые оказались закрыты из-за нарушения герметизации тоннелей. При этом оказалась отрезана ветка метро, ведущая в Теремки в Голосеевском районе украинской столицы. Главными причинами были объявлены активность реки Лыбидь, воздействие плывунов — масс сильно насыщенного водой грунта, и нарушение техники безопасности при строительстве туннеля в 2008-2010 годах, при президенте Викторе Януковиче и мэре Киева Леониде Черновецком.

После совещания у Кличко последнюю версию назвали основной. Однако украинские эксперты в СМИ отметили, что более вероятной причиной может быть активное жилищное строительство над туннелем с нарушением техники безопасности. Архитектор Анатолий Фролов заявил «Киев24», что следующей может закрыться станция метро «Контрактовая площадь», что фактически парализует Оболонско-Теремковскую линию метро.

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