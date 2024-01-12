«Завели нового Калигулу»: Милонов о новом главе МИД Франции Депутат Милонов — для NEWS.ru: французское правительство завело нового Калигулу

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Стефан Сежурне

К новому составу правительства Франции надо относиться спокойно, это их историческая традиция перед закатом «империи», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, французы «завели нового правителя наподобие императора Калигулы». Так политик прокомментировал назначение лидера партии «Возрождение» Стефана Сежурне новым главой МИД Франции.

Это их историческая традиция, как правило, на изломе, переходе к закату. А вот они обычно имели таких правителей, завели очередного Калигулу. К сожалению, такие явления симптоматичны, хрестоматийны для того, чтобы диагностировать конец некой французской империи. Печально, что заканчивается именно так. Думаю, что [французский император] Наполеон Бонапарт в могиле своей переворачивается, — заявил Милонов.

Ранее стало известно, что Сежурне назначен новым главой Министерства иностранных дел Франции, он сменил на этом посту Катрин Колонну. Отмечается, что Сежурне открыто признается в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и находится в отношениях с новым премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о деградации Франции в связи с назначением Атталя премьер-министром. Парламентарий добавил, что ему жаль французский народ за это кадровое решение.