«Заварухи не хочется»: военэксперт об отказе ФРГ выдать сбежавших из Киева Дандыкин назвал здравым решение ФРГ не высылать украинцев для мобилизации

Решение Германии не выдавать Киеву военнообязанных граждан Украины является первым здравым заявлением ФРГ, высказался в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, украинские власти будут возмущаться такой позицией немецкий властей, как это в свое время сделал их бывший посол, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Я думаю, это первое здравое заявление, которое сделало ФРГ, начиная от слов [Анналены] Бербок (глава МИД ФРГ. — NEWS.ru), Шольца и всех остальных. Украина, может быть, будет возмущаться, как возмущался их бывший посол, назвавший Шольца колбасой, — заявил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что такая позиция принципиально важна для Германии, потому что она является страной мигрантов, и «лишней заварухи» им не хочется. Как подчеркнул Дандыкин, это важное решение для внутренней стабильности ФРГ.

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман ранее заявил, что Германия не станет принуждать украинских беженцев проходить военную службу на родине. По его словам, власти Германии прилагают всевозможные усилия, чтобы украинцы нашли работу и перестали существовать только на пособия.