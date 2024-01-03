«Затяжное поражение»: в Киеве оскорбились из-за недостаточной помощи Запада Белесков: военная помощь Запада стала рецептом затяжного поражения Украины

Фото: МО Украины

Недостаточные поставки оружия Киеву со стороны союзников ведут к поражению ВСУ, заявил советник украинского военного руководства Николай Белесков в соцсети Twitter (X). По его мнению, такая помощь лишь делает проигрыш затяжным.

То, как Украине выделяют военную помощь — это рецепт медленного и затяжного поражения, — отметил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Политик подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить предоставление военной помощи ВСУ. Наряду с этим стороны обсудили необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов. Кроме того, продолжился диалог по реализации украинской формулы мира.

Также Киев просил у Вашингтона предоставить ему несколько новых видов вооружений. В том числе руководство страны выразило желание получить системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache, Black Hawk и военно-транспортные самолеты С-17 и С-130.