«Титаник» впервые сняли в разрешении 8К

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Компания OceanGate Expeditions впервые сняла в разрешении 8К фрагменты лайнера «Титаник», затонувшего 110 лет назад из-за столкновения с айсбергом в водах Северной Атлантики, передает Daily Mail. Благодаря такому формату можно увидеть множество незаметных ранее деталей.

На кадрах показана 90-килограммовая якорная цепь, гигантский левый якорь и паровой котел, а также скоба, которая изначально была прикреплена к грот-мачте. Съемка дает ученым представление о том, как меняется затонувшее судно.

Удивительные детали на кадрах разрешения 8К помогут нашей команде ученых и морских археологов более точно охарактеризовать распад «Титаника», когда мы будем снимать новые кадры в 2023 году и далее, — сказал президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Экспедиция на «Титаник» проходила в рамках восьмидневной миссии в мае — июне. Одно место «специалиста миссии» стоило $250 тысяч, на $125 тысяч больше, чем в 2021 году.

Для погружения компания использовала пятиместную субмарину класса «Циклоп» из углеродного волокна и титана. Подводный корабль «Титан» оснастили камерами, способными захватывать изображения, которые позволят специалистам определить скорость распада обломков и оценить морскую флору и фауну на судне.

Считавшийся непотопляемым «Титаник» затонул 14 апреля 1912 года. Корабль раскололся на две части и опустился на дно океана. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, корпус и конструкция корабля могут разрушиться в течение следующих 40 лет.