«Заставить бояться»: в Польше объяснили слова Макрона о НАТО на Украине Сикорский: слова Макрона о войсках НАТО на Украине призваны напугать Путина

Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину полезно, так как оказывает давление на Россию, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, которые приводит Rzeczpospolita, возможное появление военных Альянса в зоне конфликта должно заставить президента РФ Владимира Путина «бояться».

Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Макрона, — заявил Сикорский.

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, отмечал, что заявлениями о вводе войск на Украину Макрон пытается втянуть США в войну с Россией. По его словам, французский лидер ведет «глупую игру», при которой Вашингтон будет вынужден оказать помощь своим союзникам по Альянсу.

Французский лидер ранее сообщил, что на встрече в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу по данному вопросу не удалось. По его словам, западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте

Позднее Макрон объяснил свои слова о возможности отправки военных на Украину, заявив, что «не исключать что-то — не значит делать это».