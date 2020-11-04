Защита по MH17 хочет выслушать мнение «Алмаз-Антея» по боеголовке «Бука»

https://static.news.ru/photo/ffd18c1e-1e9b-11eb-b658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защита по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году хочет выслушать мнение экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» по поводу анализа боеголовки ракеты ЗРК «Бук», рассказал во время слушаний 4 ноября 2020 года адвокат Баудевейн ван Эйк. Он представляет интересы обвиняемого по делу гражданина РФ Олега Пулатова. Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах продолжилось рассмотрение материалов о крушении лайнера.

Боеголовку 9М314М от ракеты «Бука» 9М38М1 смоделировали для определения баллистической траектории. Исходя из открытых данных, Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) предполагает, что боевая нагрузка составляет 70 кг. Это похоже на совпадение с описанием «Алмаз-Антея» по поводу «Бука», который находится в материалах дела. Согласно ему, боевая часть ракеты состоит из 34,5 кг осколков и 33,5 кг взрывчатого вещества, — заявил юрист.

Он отметил, что сторона защиты неясным, означает ли это, что TNO разделила боевую нагрузку на два разных компонента, пишет РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Журналисты проекта Bellingcat сообщали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной.

Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Олег Пулатов, который проходит обвиняемым в деле о сбитом над Украиной самолёте Boeing, заявил, что не служил в российской армии в 2014 году. Также он отрицает наличие каких-либо контактов с официальными лицами России.