Защита Ассанжа оспорит отказ суда выпустить его под залог

https://static.news.ru/photo/a1a84b66-5017-11eb-85b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Global Look Press

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерена обжаловать решение Лондонского суда об отказе выпустить его под залог. Об этом журналистам рассказал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнсонн.

Сегодняшнее решение разочаровывает, оно несправедливо, нечестно и нелогично, учитывая предыдущее постановление судьи касательно здоровья Ассанжа. Мы рассчитываем, что это решение будет отменено. В ближайшее время — сегодня или в ближайшие дни — будет подано соответствующее прошение, — цитирует РИА Новости Храфнсонна.

Ранее стало известно, что Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказал Ассанжу в освобождении под залог. Отказ объяснили тем, что Ассанж до этого уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов. Ему придётся дожидаться итогов апелляции США по делу о его экстрадиции в заключении.

Рассмотрение дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США возобновилось в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли 7 сентября. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации. 4 января Центральный суд Лондона отказал властям США в запросе на экстрадицию Ассанжа. Американская сторона намерена подать апелляцию.

Как сообщал NEWS.ru, международная организация «Репортёры без границ» обратилась к британским властям с призывом немедленно освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в тюрьме Белмарш.