Заседание ЕСПЧ по крушению Boeing в Донбассе пройдёт в сентябре 2021 года

https://static.news.ru/photo/f61a64d8-4142-11eb-b01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 15 сентября 2021 года проведёт заседание, на котором будет обсуждаться крушение малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины.

ЕСПЧ намерен заслушать мнения по инциденту представителей России и Нидерландов до сентября. Украинская сторона в преддверии заседания уже ответила на более чем 50 вопросов, заявил уполномоченный по делам ЕСПЧ в Минюсте Украины Иван Лещина, передаёт «Политика сегодня».

Пассажирский авиалайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение в небе над Донбассом. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием инцидента занимается международная группа экспертов (JIT). В сентябре 2016 года следователи пришли к выводу, что самолёт был сбит ракетой, выпущенной ЗРК «Бук», принадлежащим российской 53-й зенитно-ракетной бригаде и переданным ополченцам в Донбассе.

В мае 2019 года JIT назвала имена четверых главных подозреваемых в причастности к гибели MH17. Среди них трое граждан РФ — Игорь Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Окружной суд Гааги может начать рассмотрение дела о крушении по существу 7 июня 2021 года. В распространённом судом пресс-релизе говорится, что рассмотрение состоится в эту дату, если судебный следователь успеет завершить расследование.

Как писал NEWS.ru, суд Гааги одобрил допрос Дубинского в качестве свидетеля.