Минобороны России показало работу буксируемых пушек «Гиацинт-Б»

Фото: Министерство обороны РФ

152-мм буксируемая гаубица «Гиацинт-Б»

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов 152-мм буксируемых артиллерийских установок «Гиацинт-Б» 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Как отметили в ведомстве, расчеты занимаются ликвидацией бронированной техники, артиллерийских батарей и средств противовоздушной обороны ВСУ.

Поэтапно разбираем укрепрайоны для того, чтобы наша пехота могла продвигаться вперед, — сказал военнослужащий артиллерийского дивизиона 2-го армейского корпуса НМ ЛНР.

Также расчеты наносят удары по пунктам управления и долговременным огневым точкам. Указывается, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчетами БПЛА.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ходе выполнения боевого задания экипаж вертолета Ми-35 недалеко от одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области обнаружил и ликвидировал выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы ВСУ. Таким образом, по данным ведомства, была пресечена попытка прорыва украинской армии к оборонительным позициям Вооруженных сил России.