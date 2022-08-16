Зарубежные отели пожаловались на нехватку туристов из России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россияне стали реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер. По ее словам, приезжающие чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют.

Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы, — рассказала она.

В свою очередь директор по продажам и маркетингу кипрского отеля Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку заявил, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж. Так, при открытии отеля в июне 2022 года предполагалось, что около 33% его клиентов составят гости из России и стран СНГ. Сейчас эти цифры пришлось полностью переосмыслить, хотя приезжающие из РФ бронируют роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил, что цена отдыха в бархатный сезон за рубежом стартует от 60 тысяч рублей на человека, по сравнению с прошлым годом эти путевки подорожали на 50–60%. Это связано с тем, что сами перелеты стали очень дорогими.

В частности, средний тур на человека в Египет стоит 60–65 тысяч рублей. Сюда входят перелет, 10–11 дней проживания в отеле 4–5* и питание по системе «все включено». Аналогичный чек в Турцию составляет около 85 тысяч рублей на человека, в Арабские Эмираты — 85–90 тысяч рублей. Более короткий, семидневный отдых на Мальдивах с перелетом, проживанием в отеле 3* с завтраками будет стоить уже от 120 тысяч рублей, в Таиланде — от 81,5 тысячи рублей.