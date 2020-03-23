https://static.news.ru/photo/b88ce91a-6d21-11ea-b152-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Запланированный на май визит папы римского Франциска на Мальту перенесли на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19.

Как передаёт «Интерфакс», решение Ватикана об отмене поездки понтифика согласовано с властями Мальты. Новую дату визита объявят позднее.

В конце февраля понтифик в течение трёх дней не появлялся на публике и не участвовал в официальных мероприятиях из-за недомогания. Папа римский сдал анализы на коронавирусную инфекцию, результаты оказались отрицательными. Ватикан не раскрыл характер заболевания, с которым столкнулся Франциск.

Италия остаётся одним из главных мировых очагов распространения коронавируса и лидирует по числу смертей от COVID-19. К 23 марта в стране выявлено более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 5,4 тысячи человек. Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии большим числом пожилых людей и спецификой тестирования — в текущей ситуации анализы на инфекцию делают только людям с тяжёлой формой течения болезни.