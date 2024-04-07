«Зарезервировать 33-й стул»: Киев обратился с просьбой к НАТО Депутат Рады Чернев попросил зарезервировать за Украиной 33-е место в НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев обратился к НАТО с просьбой зарезервировать за страной место в Альянсе, об этом он сообщил в интервью изданию «Эспрессо». Он признал, что государство не сможет присоединиться к блоку до окончания конфликта. Однако Чернев считает, что партнеры Киева могли бы сохранить для него место.

Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания (конфликта на Украине. — NEWS.ru), но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы, — заявил украинский депутат.

Чернев призвал руководство НАТО сделать следующий шаг к вступлению Украины в блок на саммите, который пройдет в Вашингтоне. В противном случае Альянс покажет свою слабость, уверен депутат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не готов приглашать в страну боевые части иностранных армий. Однако политик поддержал отправку зарубежных инструкторов. По мнению Зеленского, обучать украинских солдат было бы гораздо быстрее, чем отправлять иностранные бригады. Кроме того, это позволит не обучать военных управлению техникой практически с нуля.