Монакский князь Альбер II, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, что его болезнь началась с обычного насморка. Первые симптомы появились 15 марта, но заражение COVID-19 проявилось только через два дня.
Я не терял ощущения вкуса или запаха. Сначала было похоже, что начинается насморк. Кашель не начался сразу. После уже немного поднялась температура, но это всё довольно слабые симптомы, — цитирует князя «Интерфакс».
Альбер II добавил, что в Монако введены те же карантинные меры, что в соседней Франции.
Как писал NEWS.ru, Альбер II стал первым главой государства, который заразился коронавирусом. Князь ушёл на карантин. Намного позже — 25 марта — стало известно о заболевании 71-летнего наследника британского престола принца Чарльза.
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