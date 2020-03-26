https://static.news.ru/photo/9c049c54-6ecd-11ea-abf7-fa163e074e61_660.jpg Альбер II Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Монакский князь Альбер II, у которого обнаружили коронавирус, рассказал, что его болезнь началась с обычного насморка. Первые симптомы появились 15 марта, но заражение COVID-19 проявилось только через два дня.

Я не терял ощущения вкуса или запаха. Сначала было похоже, что начинается насморк. Кашель не начался сразу. После уже немного поднялась температура, но это всё довольно слабые симптомы, — цитирует князя «Интерфакс».

Альбер II добавил, что в Монако введены те же карантинные меры, что в соседней Франции.

Как писал NEWS.ru, Альбер II стал первым главой государства, который заразился коронавирусом. Князь ушёл на карантин. Намного позже — 25 марта — стало известно о заболевании 71-летнего наследника британского престола принца Чарльза.