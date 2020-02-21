https://static.news.ru/photo/b9f75e82-587e-11ea-a3a0-fa163e074e61_660.jpg Больница Сальпетриер в Париже Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил о первой жертве COVID-19 среди граждан страны. 60-летний мужчина скончался в ночь на 26 февраля в больнице Сальпетриер в 13-м округе Парижа.

Чиновник рассказал, что во Франции выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Пациенты также являются французами. Один из них находится в реанимации в госпитале в Амьене, врачи оценивают состояние 55-летнего мужчины как тяжёлое. Другой инфицированный — 36-летний житель Страсбурга, недавно вернувшийся из итальянского региона Ломбардия. Медики не наблюдают у него осложнений, уточняет Parisien.

В Италии жертвами коронавируса стали 11 человек. Всего в стране выявлены 357 случаев заражения, писал NEWS.ru.