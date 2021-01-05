Заразившаяся COVID пыталась улететь из Швейцарии в Амстердам, подделав тест

https://static.news.ru/photo/c55b25a4-4f88-11eb-b3af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданка Нидерландов подделала справку об отсутствии коронавирусной инфекции, чтобы улететь на родину из Швейцарии. В аэропорту Цюриха 17-летнюю девушку задержали, она станет фигуранткой уголовного дела.

У туристки была выявлена коронавирусная инфекция в Вале. Она должна была самоизолироваться, но вместо этого отправилась в аэропорт, где у выхода на посадку была остановлена кантональной полицией Цюриха.

В пресс-службе силового ведомства рассказали, что туристка призналась, что подделала отрицательный тест на коронавирус и надеялась беспрепятственно покинуть страну. После допроса голландку увезли в кантон Вале на автомобиле скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что британский штамм коронавирусной инфекцией, который отличается высокой заразностью, стал распространяться в Швейцарии. Об этом заявили власти страны. С 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года было выявлено пять случаев заражения новой мутацией вируса, общее число заболевших британским штаммом в Швейцарии достигло десяти. В департамента по вопросам безопасности, занятости и здравоохранения убеждены, что среди населения произошла циркуляция нового штамма. Изначально он был завезён в страну, но затем уже преобразовался в Швейцарии, писал NEWS.ru.

В середине декабря специалисты обнаружили в Великобритании новую мутацию коронавирусной инфекции. Этот штамм на 70% заразнее обычного и распространяется с большой скоростью. Медики пока не обладают данными, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности. После обнаружения этой мутации ряд стран временно прекратили авиасообщение с Великобританией.