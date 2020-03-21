https://static.news.ru/photo/2a163c58-6c73-11ea-8c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач канцлера Германии Ангелы Меркель, заразившийся коронавирусом, делал политику профилактическую прививку от пневмококка.

В сообщении немецкого правительства уточняется, что эта прививка рекомендована всем гражданам, в том числе и людям старше 60 лет. Её нужно повторять каждые шесть лет, чтобы сократить риск заболеваний ОРВИ. Из-за контакта с заражённым канцлеру пришлось уйти на карантин.

Ранее на встрече с журналистами политик заявила, что коронавирус внёс серьёзные коррективы в её жизнь. Меркель пришлось отменить почти все мероприятия и поездки. Она перешла на общение с коллегами с помощью видеоконференций.

NEWS.ru писал, что власти Германии приняли решение ужесточить меры по противодействию коронавирусу. Жители страны теперь не могут собираться по двое. Исключение составляют семьи и живущие под одной крышей люди. На улицах нельзя приближаться друг к другу ближе чем на 1,5 метра, люди должны снизить социальные контакты до минимума. Контролировать исполнение этих мер будет полиция. При этом граждане могут ходить на работу, в магазин, к врачу, а также гулять по одному.