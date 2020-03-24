https://static.news.ru/photo/8e7bb6ee-6dce-11ea-954c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Biatta/Ropi/Global Look Press

В Италии от коронавирусной инфекции за месяц скончались 6077 пациентов. Тестирование на наличие COVID-19 в организме зачастую проходят лишь те, кто обращается за помощью в больницу. Это означает, что тысячи случаев заражения определённо не были выявлены.

Соотношение одного подтверждённого случая на 10 невыявленных вполне правдоподобно, — заявил в интервью La Repubblica руководитель Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

По мнению специалиста, число заражённых коронавирусом в республике может достигать 640 тысяч человек. Наибольшей проблемой, с которой столкнулась Италия, Боррелли назвал дефицит масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Число инфицированных вирусом нового типа на Апеннинском полуострове превысило 50 тысяч человек, писал NEWS.ru.