Экономист объяснил, кому выгоден запрет на ввоз украинского зерна в Европу Экономист Колташов: страны ЕС выступили за запрет на ввоз украинского зерна, чтобы успокоить местных фермеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призыв пяти европейских государств продлить запрет на ввоз украинского зерна продиктован необходимостью успокоить население, в частности, местных фермеров, заявил NEWS.ru экономист Василий Колташов. По его словам, Еврокомиссии это выгодно, так как население поддержит политику ЕС.

Призыв продлить запрет на ввоз украинского зерна в этих странах продиктован необходимостью успокоить внутреннее общественное мнение. Это реверанс в пользу местных фермеров. Выполнение просьбы приведет к поддержке политики Евросоюза населением этих стран, — предположил Колташов.

По его мнению, продление запрета согласовано с Вашингтоном, который сможет манипулировать лояльностью президента Украины Владимира Зеленского.

С помощью продления запрета оказывается давление на президента Украины Зеленского. Он периодически дерзит европейцам и США, как это было на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО. Ему намекают: если он будет себя вести более послушно, то запрет будет снят, — считает Колташов.

Экономист не исключил, что часть украинского зерна для ЕС будет незаконно оседать в странах Восточной Европы. Речь идет о кормовом зерне, но это все равно будет бить по интересам местных фермеров.

Такая ситуация выгодна брюссельской бюрократии, которая уже много лет ведет войну с европейскими фермерами — как с польскими, так и с любыми другими. Чиновники хотят консолидировать земли для передачи их более крупным игрокам, — заключил Колташов.

Напомним, запрет, действующий с апреля нынешнего года, истекает 15 сентября.

19 июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны не намерены действовать во вред интересам отечественных фермеров и открывать рынок для украинских злаков после прекращения действия зерновой сделки. При этом Польша готова содействовать транзиту сельхозпродукции с Украины.

Член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков считает, что решение Варшавы о закрытии польского рынка для украинского зерна отображает всю суть европейкой политики к Украине — «погибайте за нас, но деньги врозь». По его словам, Евросоюз может помочь Киеву только оружием для борьбы с Россией.