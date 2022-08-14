Запорожские власти заявили, что обстрел Энергодара был спланирован Член главсовета ВГА Запорожской области Рогов: обстрел Энергодара был хорошо спланирован

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрел Энергодара был тщательно спланирован киевской властью. Информация об обстреле появилась заранее, отметил он в Telegram.

Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован режимом Зеленского. Об этом свидетельствует тот факт, что за несколько часов до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о том, что армия России скоро сама себя обстреляет, — отмечается в его сообщении.

Войска Украины 14 августа опять обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Под удар попала также ТЭС в Запорожье.

Ранее стало известно, что 13 августа подразделения украинских войск снова начали обстреливать Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил Владимир Рогов. По его словам, в городе были слышны выстрелы.