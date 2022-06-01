Запорожские власти выразили надежду на вхождение в состав России

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Власти Запорожской области надеются в скором временем войти в состав России вместе с другими освобожденными территориям, заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий в эфире Первого канала. Он добавил, что новые территории должны войти в состав РФ в качестве федерального округа.

Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим. Надеюсь, что мы будем федеральным округом Российской Федерации, — добавил он.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Херсонская область Украины и освобождённые территории Луганской и Донецкой народных республик войдут в состав России. Такое же развитие событий ожидается и в ситуации с Запорожской областью.

Он добавил, что ни у кого нет сомнений, что к России присоединятся ДНР и ЛНР вместе с освобождёнными территориями. В Запорожской области, когда появится зона безопасности, должен быть организован референдум. Её жители также поддержат решение о вхождении в состав России, выразил уверенность секретарь генсовета «Единой России».