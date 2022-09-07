Запорожские власти объявили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вид на Запорожскую АЭС

ВСУ приступили к массированному обстрелу Энергодара, заявил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале политик написал, что из-за боевой активности украинской армии в городе временно отключили подачу электроэнергии. По словам Рогова, мощность шестого энергоблока ЗАЭС была снижена до 135-140 МВт.

Энергодар под обстрелом! Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен. Мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 135-140МВт. Информация о пострадавших уточняется, — написал Рогов.

Ранее член ВГА Запорожской области заявил, что в Энергодаре пропало электричество после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных. По его словам, ВСУ повредили линию электропередачи в районе Запорожской атомной станции.

Позже стало известно, что подача электроэнергии и воды в Энергодаре, прерванная в результате обстрелов со стороны ВС Украины, возобновлена. В 13:40 было восстановлено электроснабжение, в 13:50 — подача воды.