Запорожская область попросит ЦИК РФ помочь в проведении референдума Член ВГА Рогов: Запорожская область обратится в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума

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Власти освобожденной Запорожской области планируют обратится в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума о вхождении в состав России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС. Он отметил, что ВГА намерена согласовать проведение референдума с Россией. Рогов добавил, что регион хочет говорить на «языке российского закона».

Мы будем уже официально обращаться в ЦИК РФ и не просто в плане консультаций, а в плане того, чтобы нам оказали помощь на предмет того, как правильно все должно прозвучать, чтобы мы были услышаны большой Россией, — сказал Рогов.

Ранее он заявил, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября. Рогов подчеркнул, что велика вероятность одновременного проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что российский парламент может в ближайшее время рассмотреть вопрос интеграции новых территорий в правовое пространство России. По его словам, это может произойти в ходе осенней сессии.