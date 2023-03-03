Расшифрованы записи черного ящика рухнувшего вертолета главы МВД Украины Франция расшифровала записи черного ящика рухнувшего вертолета главы МВД Украины

Фото: Interstate Aviation Committee/Global Look Press

Данные черного ящика из вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский, расшифрованы во Франции, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, расследование продолжается и нужно дождаться окончательных результатов.

Продолжается расследование. Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для расшифровки. Данные получены. Следствие продолжается, — сообщил он.

Вертолет, на борту которого находился бывший глава МВД Денис Монастырский, упал 18 января вблизи детского сада в Броварах под Киевом. Украинские СМИ сообщили, что борт мог рухнуть из-за тумана, так как шел на низкой высоте и пилот не справился с управлением. По другой версии, вертолет был подбит украинской системой ПВО. В результате крушения вертолета погибло 18 человек, из них четыре ребенка и девять человек, находившихся на борту. Травмы получили 25 человек, в том числе 11 детей, все они госпитализированы.

Жители города Бровары сняли на видео первые минуты после крушения вертолета рядом со зданием детского сада. Блогер Анатолий Шарий сообщил в Telegram-канале, что на момент падения учреждение приняло четырех детей.