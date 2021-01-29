Запертые на карантин мигранты подожгли казармы в Великобритании

https://static.news.ru/photo/20e4fa98-632b-11eb-9653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Shadia Edwards-Dashti/twitter.com

Мигранты в городе Фолкстон (графство Кент, Великобритания) подожгли казармы, которые им запретили покидать из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщает The Independent, приезжие ранее возмущались из-за условий содержания в казармах и требовали предоставить им более комфортабельное жилище. Власти отказывали им в этом, заявляя, что предоставленные помещения достаточно удобны. Мигранты продолжали жаловаться, что им приходится жить в общих спальнях из-за тесноты казарм.

После ввода дополнительных ограничительных мер беженцам запретили покидать здание. По данным правозащитников, мигрантов согласились переселить только после 10-дневного карантина. Это могло спровоцировать бунт, приведший к поджогу казарм.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что поджигатели оскорбили налогоплательщиков, чьи средства пошли на обеспечение мигрантов жильём. Она пообещала наказать виновных.

Ранее мигранты во Франции захватили здание детского сада, передавал NEWS.ru. Детей в помещении не было.