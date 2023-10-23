Запасы пресной воды в Стамбуле могут истощиться через 57 дней

Фото: Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стамбул может столкнуться с нехваткой воды из-за отсутствия осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования. По данным агентства, к понедельнику уровень воды в резервуарах упал до 20% или до 180 млн кубометров из 868 млн. Ежедневно Стамбул потребляет около 3,1 млн кубометров воды. Для восполнения потерянных объемов воды городу нужны обильные осадки. Через 57 дней запасы воды полностью истощатся.

Представители Управления водных ресурсов и канализации Стамбула утверждают, что запасы воды в хранилищах неуклонно снижаются еще с апреля. Тогда заполненность хранилищ составляла примерно 48,5%. К концу июля половина из десяти хранилищ полностью обмелела, к октябрю их количество увеличилось до семи. Улучшить ситуацию могут осадки, однако в ближайшие десять дней их не предвидится.

Предполагается, что причиной обмеления хранилищ стало засушливое лето. По данным Генерального департамента метеорологии Турции, август стал самым засушливым летним месяцем за 33 года метеонаблюдений. В некоторых регионах был объявлен режим ЧС. Правительство страны приняло ряд мер для сохранения запасов воды, в частности гражданам запретили орошать сады и частные парки в Стамбуле.

Сильная засуха также фиксируется и в Аргентине. Из-за сильного ветра и жаркой погоды в стране возникли лесные пожары, затянувшие небо дымом. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение местного жителя с огнем. Впоследствии он был арестован.