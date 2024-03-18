Запасы газа в Европе опустились ниже 60%, но остаются рекордными В «Газпроме» назвали рекордными запасы европейского газа в марте

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

В марте запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) остаются на рекордном уровне, хотя и опустились ниже 60%, сообщил ТАСС представитель «Газпрома». По его словам, транзит через Украину составил 42 млн куб. м, суммарный отбор ПХГ Евросоюза с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42 млн куб. м на 18 марта, — заявил представитель «Газпрома».

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) подтвердил заявку организации на прокачку этого объема. Украина остается единственным транзитным маршрутом для поставок газа из России в страны Западной и Центральной Европы после взрывов на «Северном потоке».

Ранее глава украинской компании Минэнерго Герман Галущенко заявил, что власти Украины решили не продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря текущего года. По его словам, в 2023 году стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ доказал возможность системы функционировать без транзита газа.