«Запастись едой и йодом»: датчан напугали «растущей российской угрозой» Bloomberg: датчанам посоветовали запасать продукты из-за «угрозы» России

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Жителям Дании посоветовали запасаться водой, продуктами и йодом минимум на три дня в связи с «растущей российской угрозой», пишет Bloomberg. Агентство со ссылкой на министра обороны Троэльса Лунда Поульсена уточнило, что датчан призывают быть готовыми к любому кризису, включая «нападение на страну».

Дании и нашим союзникам угрожает гибридная война. Каждый из нас должен быть готов к тому, что на короткое время мы можем остаться без доступа к электричеству и воде или не сможем покупать предметы первой необходимости. <...> Гражданам предлагается запастись нескоропортящимися продуктами, <...> держать под рукой батарейки, фонарики и свечи, <...> хранить дома таблетки йода на случай ядерной аварии, — заявил Поульсен.

Говоря о рисках ядерной аварии, власти Дании назвали этот сценарий развития событий «маловероятным». Глава датского агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Лайла Ренберг также призвала граждан Дании не впадать в панику и постепенно делать необходимые запасы.

Ранее зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что Токио никогда не смирится с российской «ядерной угрозой». При этом она напомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о роли США в трагедии. Дипломат сказала, что хочет подтвердить четкую позицию Токио по поводу якобы неоднократно звучавшей со стороны Москвы «ядерной риторики». Сино подчеркнула, что трагедия двух японских городов никогда не должна повториться.