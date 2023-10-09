Запашный рассказал о спасении леопардов из зоны СВО

Фото: jspix/imageBROKER.com/Global Look Press

Из прифронтового города Сватово вывезли двух леопардов, сообщил в своем Telegram-канале директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный. По его словам, их хозяин покинул город, оставив животных, которые оказались под угрозой.

В прифронтовом городе Сватово жили два леопарда, хозяин которых покинул город. Животные оказались никому не нужны. Их жизнь оказалась под угрозой. Решение о спасении леопардов было принято очень быстро, так как вывезти их было необходимо в ближайшие дни, — рассказал Запашный.

Хищников погрузили в медикаментозной сон, обследовали и поместили в заранее заготовленные клетки для транспортировки, пишет он. Сейчас они в безопасности в хосписе «Дом Тигра». Он отметил, что содействие в этом деле оказало Министерство обороны России.

Спасение животных проходило в экстремально опасных условиях. На одном из видео вы можете увидеть горящий автомобиль, в который попал снаряд за несколько минут до проезда наших машин с леопардами, — пишет он.

На прошлой неделе в лесу на Сахалине спасли северного оленя, который запутался в старых проводах и провел в таком положении двое суток. По мнению специалистов, в таком положении животное не продержалось бы долго: либо умерло бы без пищи и воды, либо стало бы легкой добычей медведя.