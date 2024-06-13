Западу напомнили о предупреждении Путина на фоне появления АПЛ у Кубы Политолог Дизен: Западу нужно вспомнить слова Путина после появления АПЛ у Кубы

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter/Global Look Press

Слова президента России Владимира Путина о намерении защищать стратегические интересы страны стали предупреждением для Запада, подчеркнул норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X. По его словам, заявление российского лидера стало особенно актуальным на фоне появления атомных подводных лодок (АПЛ) РФ у берегов Кубы.

Эксперт привел в пример ситуацию с Крымом в 2014 году. Путин тогда говорил о существующем пределе терпения у России, добавил он.

Путин тогда заявил: «Всему есть предел». А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда? — задался вопросом Дизен.

Сейчас Москва официально заявила о намерении реагировать на отправку оружия НАТО на Украину, указал политолог. При этом эксперт сопроводил свою публикацию фотографией российского флота в порту Гаваны.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что отряд кораблей Северного флота ВМФ России прибыл на Кубу с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».